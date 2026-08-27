В «Пролетарке» пройдёт День открытых дверей в формате интерактивного навигатора

Арт‑Старт в ОДК «Пролетарка»: День открытых дверей пройдёт в формате интерактивного навигатора. 6 сентября в 13:00 в фойе ОДК «Пролетарка» состоится День открытых дверей «Арт‑Старт» — в необычном формате интерактивного навигатора.