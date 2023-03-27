Парень бросил иголку в стог сена и сказал, что сумеет найти. Поиск занял 2 дня: видео

Молодой художник Свен Саксальберг в качестве арт-инсталляции бросил в стог сена обычную иголку. Естественно, маленький объект моментально исчез: парень поспорил, что сумеет его найти и стал снимать видео процесса, попутно объясняя свою методику.
Молодой художник Свен Саксальберг в качестве арт-инсталляции бросил в стог сена обычную иголку. Естественно, маленький объект моментально исчез: парень поспорил, что сумеет его найти и стал снимать видео процесса, попутно объясняя свою методику.
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