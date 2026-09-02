Медведева рассказала, почему Тутберидзе не была на ее свадьбе

Поклонников Евгении Медведевой после ее пышной свадебной церемонии волновал вопрос: почему на торжестве не было легендарного тренера Этери Тутберидзе? Некоторые предположили, что тренер просто не попала в объектив и не была запечатлена на праздничных фотографиях, другие же решили, что фигуристка не забыла старых обид и сознательно не позвала Этери Тутберидзе на столь значимое событие.