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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аймурзин о «России 25»: «Беларусь – сильный соперник. Эта команда может обыграть кого угодно»

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 ОТ и 1:3) в рамках турне. – В чем причина неудач в матчах с белорусами? – Это и наши ошибки, и белорусы здорово действуют.

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