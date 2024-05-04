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Владислав Емченко о преимуществах «Локо» в серии с УНИКСом: «Глубина состава и командная игра»

– Готовимся к УНИКСу, каждый день тренировки. Все замечательно. С УНИКСом уже четырежды играли в этом сезоне и хорошо знаем его игроков, их возможности.

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