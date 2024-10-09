О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира

Юрий Ильинов

"Рука Суровикина" замечена на фронте: Тактика сменилась – ударов возмездия больше не будет Превентивные удары вместо ударов возмездия – в Минобороны России появился генерал, сменивший тактику русских ВКС? А может быть, из Африки вернулся генерал "Армагеддон" – экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин? Киевскому режиму и его западным военным советникам не удалось испортить день рождения Верховного главнокомандующего Владимира Путина массированной атакой. Хотя и атака была, и некоторые цели врагом были достигнуты - в частности, ВСУ сумели 7 октября поджечь ракетами нефтебазу в Феодосии. Однако намерения противника были гораздо обширнее: достать до Москвы и Московской области. Но Генштаб ВС РФ явно сменил тактику, нанеся мощнейшие превентивные удары вместо уже привычных "ударов возмездия". Военные эксперты замечают: "рука Суровикина" замечена на фронте. Или в русском Генштабе появился новый генерал "Армагеддон", меняющий военные планы? Стрелять нечем было Тактика сменилась – ударов возмездия больше не будет, вместо них начались превентивные. Прицельным ударом русские войска накрыли арсеналы дальнобойного оружия в Киеве и Одессе. "Кинжалы" и "Искандеры" уничтожили боеприпасы, которые планировалось использовать для атак вглубь России. Одновременно "Искандер" убедительно накрыл корабль с боеприпасами близ н.п. Новые Беляры, что в Одесской области. Официальный Киев попытался пожаловаться мировой общественности, что "орки" разбомбили мирное судно, прибывшее по зерновому коридору. Но кадры бурной детонации доставленного "продовольствия" смутили даже яростных сторонников "украинской незалежности": Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы, – сообщило Минобороны России. Ветеран ЧВК "Вагнер" Condottiero в своем канале рассказал, как армия России разнесла склады с дальнобойным оружием ВСУ: Удары ВС РФ [6 октября] по портовой инфраструктуре в Одессе и на Дунае были выбраны очень удачно. Все корабли – носители РЛС и пусковых установок ракет, а также корабли, с которых запускаются БЭКи (безэкипажные катера. - Ред.), были прибиты штормом к причальным стенкам. Во время прошлого удара были уничтожены два крупных катера береговой охраны ВСУ вместе с экипажами. Очевидно, что результативностью превентивных ударов русская армия обязана увеличившимся возможностям своей разведки. Не исключено, что часть сведений поступила от пророссийского партизанского подполья на Украине. Оно в последнее время заметно активизировалось, а значит, полезных наводок будет становиться все больше. Русские усиливают нажим в Запорожье Работа наших войск на Запорожском направлении убедительно активизировалась на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Былая стагнация исчезла, уже несколько недель этот участок фронта находится в движении. Российский военный блогер Михаил Звинчук (канал "Рыбарь") считает, что здесь можно выделить ключевые события: Прорыв обороны ВСУ в Каменском, захват села по берегу бывшего водохранилища и через русло реки Янчекрак. Изоляция части позиций ВСУ штурмовиками ВС РФ и ликвидация остатков ВСУшников русскими группами "второго эшелона". Продвижение российских военнослужащих к позициям противника с севера. Продвижение наших штурмовиков в малоэтажной застройке благодаря подавлению огневых точек и наблюдательных пунктов противника, а также выявлению уязвимых мест с помощью подразделений БПЛА. Ситуация на данный момент: говорить о закреплении ВС РФ на достигнутых позициях пока рано. Украинцы активно перебрасывают свои резервы и укрепляют оборону. Почему Запорожское направление активизировалось Активизация русских войск в районе Каменского означает начало глубокого прорыва фронта, считают авторы канала "Рыбарь". По их мнению, русское наступление создает угрозу планам ВСУ организовать операции в районе Энергодара. Войска киевского режима, отведенные пока в тыл для обучения и доукомплектования, могут быть задействованы в отражении удара. А это, в свою очередь, даст возможность российским войскам ликвидировать угрозу важному участку южного фронта: Вероятно, что уже в скором времени мы увидим аналогичные Каменскому атаки российских войск, направленные в наиболее слабые места обороны украинских формирований, "расслабившихся" от долгого затишья на южном фронте. Тем более, что подобных "тихих" мест на данном направлении немало.