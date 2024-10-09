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Тайная доктрина

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О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира

О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира

О планах НАТО, которые могут поставить крест на всех усилиях по созданию многополярного справедливого мира Наверное, моё заявление сейчас прозвучит несколько неожиданно.

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Юрий Ильинов
&quot;Рука Суровикина&quot; замечена на фронте: Тактика сменилась – ударов возмездия больше не будет Превентивные удары вместо ударов возмездия – в Минобороны России появился генерал, сменивший тактику русских ВКС? А может быть, из Африки вернулся генерал &quot;Армагеддон&quot; – экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин? Киевскому режиму и его западным военным советникам не удалось испортить день рождения Верховного главнокомандующего Владимира Путина массированной атакой. Хотя и атака была, и некоторые цели врагом были достигнуты - в частности, ВСУ сумели 7 октября поджечь ракетами нефтебазу в Феодосии. Однако намерения противника были гораздо обширнее: достать до Москвы и Московской области. Но Генштаб ВС РФ явно сменил тактику, нанеся мощнейшие превентивные удары вместо уже привычных &quot;ударов возмездия&quot;. Военные эксперты замечают: &quot;рука Суровикина&quot; замечена на фронте. Или в русском Генштабе появился новый генерал &quot;Армагеддон&quot;, меняющий военные планы? Стрелять нечем было Тактика сменилась – ударов возмездия больше не будет, вместо них начались превентивные. Прицельным ударом русские войска накрыли арсеналы дальнобойного оружия в Киеве и Одессе. &quot;Кинжалы&quot; и &quot;Искандеры&quot; уничтожили боеприпасы, которые планировалось использовать для атак вглубь России. Одновременно &quot;Искандер&quot; убедительно накрыл корабль с боеприпасами близ н.п. Новые Беляры, что в Одесской области. Официальный Киев попытался пожаловаться мировой общественности, что &quot;орки&quot; разбомбили мирное судно, прибывшее по зерновому коридору. Но кадры бурной детонации доставленного &quot;продовольствия&quot; смутили даже яростных сторонников &quot;украинской незалежности&quot;: Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы, – сообщило Минобороны России. Ветеран ЧВК &quot;Вагнер&quot; Condottiero в своем канале рассказал, как армия России разнесла склады с дальнобойным оружием ВСУ: Удары ВС РФ [6 октября] по портовой инфраструктуре в Одессе и на Дунае были выбраны очень удачно. Все корабли – носители РЛС и пусковых установок ракет, а также корабли, с которых запускаются БЭКи (безэкипажные катера. - Ред.), были прибиты штормом к причальным стенкам. Во время прошлого удара были уничтожены два крупных катера береговой охраны ВСУ вместе с экипажами. Очевидно, что результативностью превентивных ударов русская армия обязана увеличившимся возможностям своей разведки. Не исключено, что часть сведений поступила от пророссийского партизанского подполья на Украине. Оно в последнее время заметно активизировалось, а значит, полезных наводок будет становиться все больше. Русские усиливают нажим в Запорожье Работа наших войск на Запорожском направлении убедительно активизировалась на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Былая стагнация исчезла, уже несколько недель этот участок фронта находится в движении. Российский военный блогер Михаил Звинчук (канал &quot;Рыбарь&quot;) считает, что здесь можно выделить ключевые события: Прорыв обороны ВСУ в Каменском, захват села по берегу бывшего водохранилища и через русло реки Янчекрак. Изоляция части позиций ВСУ штурмовиками ВС РФ и ликвидация остатков ВСУшников русскими группами &quot;второго эшелона&quot;. Продвижение российских военнослужащих к позициям противника с севера. Продвижение наших штурмовиков в малоэтажной застройке благодаря подавлению огневых точек и наблюдательных пунктов противника, а также выявлению уязвимых мест с помощью подразделений БПЛА. Ситуация на данный момент: говорить о закреплении ВС РФ на достигнутых позициях пока рано. Украинцы активно перебрасывают свои резервы и укрепляют оборону. Почему Запорожское направление активизировалось Активизация русских войск в районе Каменского означает начало глубокого прорыва фронта, считают авторы канала &quot;Рыбарь&quot;. По их мнению, русское наступление создает угрозу планам ВСУ организовать операции в районе Энергодара. Войска киевского режима, отведенные пока в тыл для обучения и доукомплектования, могут быть задействованы в отражении удара. А это, в свою очередь, даст возможность российским войскам ликвидировать угрозу важному участку южного фронта: Вероятно, что уже в скором времени мы увидим аналогичные Каменскому атаки российских войск, направленные в наиболее слабые места обороны украинских формирований, &quot;расслабившихся&quot; от долгого затишья на южном фронте. Тем более, что подобных &quot;тихих&quot; мест на данном направлении немало.
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