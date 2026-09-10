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Что происходит с Исинбаевой: куча долгов, сдача недвижки в аренду, торговля табачными изделиями и диплом психолога

Что происходит с Исинбаевой: куча долгов, сдача недвижки в аренду, торговля табачными изделиями и диплом психолога

Легенда мирового спорта, чьё имя когда-то гремело на всех стадионах планеты, сегодня оказалась в центре скандала, который разрушил её репутацию в России.

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