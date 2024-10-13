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Адриатическая лига. «Мега» примет «Морнар Бар», «Борац Чачак» встретится с «Дубаем»

Сербская «Мега» примет черногорский «Морнар Бар», сербский «Борац Чачак» сыграет с «Дубаем» из ОАЭ. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Мега – Морнар Бар Дата проведения 13 октября, 13.

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