Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Трамп: Маск обнаружил мошенничества и злоупотребления бюджетными средствами на миллиарды долларов

Трамп: Маск обнаружил мошенничества и злоупотребления бюджетными средствами на миллиарды долларов

Курируемое Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) еще до начала полноценной работы смогло обнаружить мошенничества и злоупотребления бюджетными средствами на миллиарды долларов.

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