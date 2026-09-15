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Семшов: «Чтобы Кордоба так упал, Джона должен был переехать поезд. Физически сильный футболист исполняет такое»

Семшов: «Чтобы Кордоба так упал, Джона должен был переехать поезд. Физически сильный футболист исполняет такое»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на поступок нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона».

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