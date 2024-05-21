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Стадо желудков

Стадо желудков

 В чем причина оглупления части граждан украинской территории? То, что видны сектантские технологии – факт! Но и то, что далеко не все на них повелись – тоже фак! В чем причина такого раскола и что повлияло на тех, на кого не повлияли сектантские методы? Считаю, что причина в смене культурного кода.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
А что это Вы так разволновались? Живёте заграницей, так и живите себе. Всё, что надо сделать конкретно, обсуждается в иных местах.
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43 мин.
Natalija Osminina
Я вообще не волнуюсь. Потому что ЗНАЮ, КАК БУДЕТ. И в отличие от Вас четко и ясно это написала. Не темнила.
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40 мин.
Natalija Osminina
Если забыли, то повторюсь: &quot; -это полная аннигиляция нынешней Мировой Финансовой системы. Когда деньги превратятся в ничто&quot;. Так что все Ваши планы, которые где-то в другом месте оговариваются, должны брать в расчет и  полное ОБНУЛЕНИЕ МИРА, Это и есть апокалипсис. После четвертого всадника-голода.   Надеюсь, Ваши соратники это учли?
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34 мин.

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