Медвежий угол

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Зимой Украину замучаем, летом добьём

Зимой Украину замучаем, летом добьём

Политнавигатор Основные события в зоне СВО с российской стороны развернутся уже в следующем году.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Хотелось бы уточнить: добьём НЕ Украину - БандероЖОпию! А Украина пущай живёт (но желательно - в составе РФ, как область, чтоб всегда можно было вмешиваться и добивать метастазы бандеровщины).
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Хотелось бы уточнить, не Украина пусть живёт а Новороссия.
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Все так но надо все тщательно планировать.
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16 час.

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