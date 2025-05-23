Сербия на перепутье: ЕС ждет реформ для принятия в свои ряды

Сербия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, сталкивается с решающим выбором. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость реформ и отстаивания ценностей для достижения европейского будущего страны.
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