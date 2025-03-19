Путин заявил о невозможности передать Киеву новые территории

В ходе закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин выразил мнение, что признание Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик могло бы предотвратить начало специальной военной операции (СВО).
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