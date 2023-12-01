Зак Снайдер вернется в DC, но только для одного фильма По мере того как Джеймс ...

Зак Снайдер вернется в DC, но только для одного фильмаПо мере того как Джеймс Ганн приступает к работе над фильмом “Супермен: Наследие”, который положит начало его версии DCU, мы действительно оставили “Снайдерверс” позади.
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