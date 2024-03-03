МЧС Беларуси проводит интерактивные занятия в школах

Как правильно вести себя во время эвакуации, куда звонить в случае пожара и задымления помещения, а также аварии на химическом производстве? Лекцию по безопасности со школьниками в Боровлянах провели сотрудники Минского областного управления МЧС.
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