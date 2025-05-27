В Петербурге во вторник, 27 мая, обойдется без дождей

Воздух прогреется до плюс 20 градусов Во вторник, 27 мая, барический гребень с запада потеснит дождевые облака на восток Ленобласти, и в Петербурге вероятность осадков будет невелика, сообщают «Метеовести».
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