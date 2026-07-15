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Матч Бондар и Зиданшек продолжался 3 часа 31 минуту – это повторение рекорда сезона

Тамара Зиданшек обыграла Анну Бондар во втором круге турнира в Яссах – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 31 минуту – это повторение рекорда самого продолжительного матча на уровне основного тура в 2026-м.

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