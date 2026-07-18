SHOT сообщил о трёх пострадавших русских на гольф-каре в Таиланде

В Таиланде трое русских пострадали на гольф-каре по пути к буддийскому храму. Водительница не справилась с управлением, в результате чего одна пассажирка получила перелом плеча, у другого пострадавшего началось заражение крови.
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