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Царьград

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SHOT сообщил о трёх пострадавших русских на гольф-каре в Таиланде

SHOT сообщил о трёх пострадавших русских на гольф-каре в Таиланде

В Таиланде трое русских пострадали на гольф-каре по пути к буддийскому храму. Водительница не справилась с управлением, в результате чего одна пассажирка получила перелом плеча, у другого пострадавшего началось заражение крови.

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