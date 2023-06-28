Доброе утро, Крым ☀️ Пусть ваш день будет ярким и интересным 🏖 Прогноз погоды на сегодня: В Симферополе +28 и малооблачно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +27 и малооблачно В Джанкое +31 и ясно В Ялте +24 и малооблачно В Алуште +28 и малооблачно В Керчи +27 и ясно В Армянске +27 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +26 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.