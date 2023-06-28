Крым 24 Все новости Крыма

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    оче5редной бесполезный  специалист с расстрельной должностью..ну не везет Аксенову с командой🟢 Врио министра ...
  • 6324362 Елен
    а, вы возите на типо выставки музейные экспонаты,все отнимут,как и капиталы из РФ)долбануть калибром по гааге))😡 Антиправовое р...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Учить надо было раньше,опоздали на 33 года.🧑‍💻 В России не...

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым ☀️ Пусть ваш день будет ярким и интересным 🏖 Прогноз погоды на сегодня: В Симферополе +28 и малооблачно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +27 и малооблачно В Джанкое +31 и ясно В Ялте +24 и малооблачно В Алуште +28 и малооблачно В Керчи +27 и ясно В Армянске +27 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +26 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +26 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх