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Новости экономики России

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 54,4 пункта

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global в России (PMI) в мае составил 54,4, что немного выше апрельских 54,3, что свидетельствует о резком улучшении состояния российского производственного сектора.

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