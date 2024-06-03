Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 54,4 пункта

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global в России (PMI) в мае составил 54,4, что немного выше апрельских 54,3, что свидетельствует о резком улучшении состояния российского производственного сектора.