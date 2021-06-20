Сотрудники УЭБиПК Северной Осетии уличили руководителя компании в невыплате заработной платы работникам

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочных мероприятий установлено, что руководитель организации по поставке теплоэнергии населению, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы семерым работникам за второй квартал 2019 года.