Сотрудники УЭБиПК Северной Осетии уличили руководителя компании в невыплате заработной платы работникам

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочных мероприятий установлено, что руководитель организации по поставке теплоэнергии населению, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы семерым работникам за второй квартал 2019 года.
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