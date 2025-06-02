Стало известно о задержании арендодателей склада, где могли собирать дроны ВСУ

Задержаны арендодатели челябинского склада, где диверсанты могли собирать контейнеры с FPV-дронами,.Задержаны арендодатели челябинского склада, где диверсанты могли собирать контейнеры с FPV-дронами, которые применялись при атаках на Иркутскую и Мурманскую области.