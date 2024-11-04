НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Пятибратов о том, что помешало «Факелу» победить «Химки»: «Не что, а кто. Второй монитор ВАР сломался. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота, чистейший гол» 

На 84-й форвард подмосковной команды Антон Заболотный отправил мяч в свои ворота. Однако судья Егор Егоров при помощи ВАР отменил взятие ворот, посчитав, что форвард «Факела» Алексей Каштанов, находясь в офсайде, помешал сопернику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх