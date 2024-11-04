Пятибратов о том, что помешало «Факелу» победить «Химки»: «Не что, а кто. Второй монитор ВАР сломался. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота, чистейший гол» 

На 84-й форвард подмосковной команды Антон Заболотный отправил мяч в свои ворота. Однако судья Егор Егоров при помощи ВАР отменил взятие ворот, посчитав, что форвард «Факела» Алексей Каштанов, находясь в офсайде, помешал сопернику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Роман Ротенберг: «Дзюдо – это не просто вид единоборств, но и образ жизни, философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
- У «Трактора» 6 побед в 7 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
- Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это образ жизни, настоящая философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
Свежие комментарии