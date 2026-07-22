Ученые посчитали идеальный размер планет для жизни

Планетологи из Калифорнийского университета в Риверсайде под руководством Мишель Хилл смоделировали, насколько маленькой может быть каменистая планета в обитаемой зоне, чтобы удерживать атмосферу, пригодную для жизни.
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