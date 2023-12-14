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Продюсер Игорь Матвиенко назвал главное отличие певца SHAMAN от группы «Любэ»

Продюсер Игорь Матвиенко назвал главное отличие певца SHAMAN от группы «Любэ»

В песнях обоих исполнителей присутствует тема патриотизма, но используют они ее по-разному.Недавно взлетевший на вершину славы певец SHAMAN и выступающая долгие годы группа «Любэ» по-разному используют тему патриотизма в своем творчестве.

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