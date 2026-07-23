Экс-капитан юношеской сборной России по хоккею Хованов получил условный срок за мошенничество

Бывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным по делу о мошенничестве, ему назначили три года лишения свободы условно, сообщаетБывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным по делу о мошенничестве, ему назначили три года лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вольского районного суда Саратовской области.