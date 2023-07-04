Царьград

5 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пленный боевик "Кракена" объяснил, почему украинцы боятся ездить в танках Leopard

Пленный боевик "Кракена" объяснил, почему украинцы боятся ездить в танках Leopard

РИА Новости узнали от украинского боевика, что всу-шники предпочитают военную технику собственного производства, а не западногоПопавший в русский плен боевик нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько ответил на вопросы агентства РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх