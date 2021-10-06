Сбой Facebook: ошибка, саботаж или расплата за разжигание ненависти?

"Пульс Планеты"ITСбой Facebook: ошибка, саботаж или расплата за разжигание ненависти? В работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также мессенджеров Facebook Messenger и Whatsapp произошёл глобальный сбой.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКотищевА вот не хер наших Боширова с Петровым трогать!Aalik3456Ищут новый вид оружия , через отключения соцсетей и тому подобное.Андрей ЛобановЯ вас умоляю, это Петров и Боширов в офис Цукерберга просочились и вирус в серверы запустили. Ждите шокирующих сенсаций!Комментировать
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