"Пульс Планеты"

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Сбой Facebook: ошибка, саботаж или расплата за разжигание ненависти?

Сбой Facebook: ошибка, саботаж или расплата за разжигание ненависти?

В работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также мессенджеров Facebook Messenger и Whatsapp произошёл глобальный сбой.

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Котищев
А вот не хер наших Боширова с Петровым трогать!
alik3456
Ищут новый вид оружия , через отключения соцсетей и тому подобное.
Андрей Лобанов
Я вас умоляю, это Петров и Боширов в офис Цукерберга просочились и вирус в серверы запустили. Ждите шокирующих сенсаций!

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