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Царьград

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Минская область заложит вдвое больше яблок в стабфонды

Минская область заложит вдвое больше яблок в стабфонды

В стабилизационные фонды Минской области в этом году заложат 4,1 тыс. т яблок местного производства — почти вдвое больше, чем в прошлом.

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