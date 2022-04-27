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Адвокат Сагателян перечислила четыре аксиомы безопасного выражения мнения в Интернете

Адвокат Сагателян перечислила четыре аксиомы безопасного выражения мнения в Интернете

За последние несколько недель законодательство РФ претерпело заметные изменения в области пресечения распространения фейков и информации, в неприличной форме выражающей явное неуважение к обществу, государству и некоторым социальным группам.

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