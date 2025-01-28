Почувствуй себя космонавтом: Sen запустила прямую трансляцию видео Земли с МКС

Снимки лесных пожаров в Нижней Калифорнии, сделанные одной из камер Sen, установленных на МКС / © Sen «С помощью прямой трансляции мы хотим дать людям возможность увидеть, что мы живем на прекрасной планете, и повысить осведомленность об экологических событиях и изменении климата», — заявил основатель и генеральный директор Sen Чарльз Блэк.