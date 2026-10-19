“A few months into President Donald Trump’s second term, political appointees at the Department of Homeland Security made an unusual request of its agency focused on cybersecurity: Secretly acquire a voting machine and hack it,” ProPublica reports.
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