Google разрабатывает продвинутую версию ИИ-бота Bard, за использование которой п...

Google разрабатывает продвинутую версию ИИ-бота Bard, за использование которой придётся платитьСтало известно, что Google ведёт разработку продвинутой версии своего ИИ-бота Bard под названием Bard Advanced, которая будет доступна в рамках платной подписки Google One.
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