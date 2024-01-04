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Google разрабатывает продвинутую версию ИИ-бота Bard, за использование которой п...

Google разрабатывает продвинутую версию ИИ-бота Bard, за использование которой п...

Google разрабатывает продвинутую версию ИИ-бота Bard, за использование которой придётся платитьСтало известно, что Google ведёт разработку продвинутой версии своего ИИ-бота Bard под названием Bard Advanced, которая будет доступна в рамках платной подписки Google One.

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