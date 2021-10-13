«Съедают гвоздь за три дня»: обнаружены бактерии, пожирающие металл

Чилийский ученый Надак Реалес рассказала о бактериях-пожирателях металлов. По ее словам, они могут съесть гвоздь всего за три дня, сообщает сайт Phys.
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