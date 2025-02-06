Иски к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» сегодня начнут рассматривать в арбитражном суде Кубани

Иски к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» сегодня начнут рассматривать в арбитражном суде КубаниВ арбитражном суде Краснодарского края сегодня пройдут заседания по рассмотрению исков Новороссийской транспортной прокуратуры и Морспасслужбы к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».