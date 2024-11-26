Ледокол «Невская застава» подготовили к зимней навигации

После ремонта он вернулся к месту постоянного базирования В доке на Канонерском судоремонтном заводе петербургские специалисты завершили ремонт винтов и профилактический осмотр винто-рулевых колонок ледокола «Невская застава».
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