«Мы – не профики, не медийные. Мы просто вратари». Федос недоволен отсутствием статуса в Медиалиге

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался об отсутствии у вратарей статусов в Winline Медиалиге. «Слушайте, уважаемая МФЛ, а какого хера у вратарей команд нет никаких статусов? Мы – не профики, не нейтральные, не медийные.