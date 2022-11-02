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«Мы – не профики, не медийные. Мы просто вратари». Федос недоволен отсутствием статуса в Медиалиге

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался об отсутствии у вратарей статусов в Winline Медиалиге. «Слушайте, уважаемая МФЛ, а какого хера у вратарей команд нет никаких статусов? Мы – не профики, не нейтральные, не медийные.

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