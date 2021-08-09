Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть через несколько месяцев после выписки

Чаще всего симптомы посткоронавирусного синдрома проявляются через четыре недели, заявила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева РИА Новости.
Чаще всего симптомы посткоронавирусного синдрома проявляются через четыре недели, заявила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева РИА Новости.
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