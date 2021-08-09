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Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть через несколько месяцев после выписки

Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть через несколько месяцев после выписки

Чаще всего симптомы посткоронавирусного синдрома проявляются через четыре недели, заявила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева РИА Новости.

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