FEDUK - Diss (prod. qoss)

слушать/скачать: https://lnk.to/FEDUK-Diss Creative direction: Anton Reva Producer: Sin Yu Sofia 3D: Vova Wies, Tim Baym, Alexander Blagochevsky, Herman Tiumentsev * Текст: Скажи по-честному, а, Ты что, реально думаешь, что ты музыкант? Ты реально думаешь, что твоя музыка – вау? Но это не андеграунд, б**ь, это снова попса! Я эксперимент бегу по розе ветров, На мне сновый новый стоник, Я их амбассадор, йа Эй парень, ты не виден, Ты как будто микроб, Если я стою тут рядом, я стою у микро, йо, Где ты прочитал, что я украл этот стиль, Да, я украл этот стиль у миллионов эм-си, И за мой бэкграунд культуры ты не сможешь спросить, Захочешь чё-то найти, Hо за**ся, прости.