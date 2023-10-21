Семеро надымских борцов получили разряд кандидатов в мастера спорта

Семеро борцов из Надыма получили разряд кандидатов в мастера спорта. За год они принесли в копилку ямальской команды 54 награды разного достоинства, сообщил в соцсетях глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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