Трамп заявил о готовности пройти тест на интеллект в третий раз

Экс-президент США и кандидат на грядущих выборах от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что дважды успешно прошел тест на уровень интеллекта и готов пройти его в третий раз в ответ на критику со стороны другого кандидата в президенты США Никки Хейли.
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