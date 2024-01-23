Трамп заявил о готовности пройти тест на интеллект в третий раз

Экс-президент США и кандидат на грядущих выборах от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что дважды успешно прошел тест на уровень интеллекта и готов пройти его в третий раз в ответ на критику со стороны другого кандидата в президенты США Никки Хейли.