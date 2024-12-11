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КНДР раскритиковала Южную Корею за «фашистскую диктатуру»

КНДР раскритиковала Южную Корею за «фашистскую диктатуру»

ЦТАК пишет, что объявление чрезвычайного положения в Южной Корее привело к усилению общественных волнений, и более миллиона человек по всей стране выступили с протестами, требуя импичмента Юн Сок Ёля, что привлекло «пристальное внимание международного сообщества».

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