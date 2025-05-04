В ГИБДД разъяснили, почему дальнобойщики стали ездить близко друг к другу на трассе и мешать обгону

На трассе можно часто наблюдать, как гигантские фуры идут в тесной колонне, почти прижимаются друг к другу, что превращает обгон для легковушек в настоящее испытание и порой создаёт на дороге аварийные ситуации.
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