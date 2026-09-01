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Происшествия

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В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции навестили воспитанников социально-реабилитационного центра в Астраханской области

В социально-реабилитационном центре «Вера», расположенном в городе Харабали, прошла акция Министерства внутренних дел Российской Федерации «Помоги пойти учиться».

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