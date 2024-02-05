После крушения вертолета МЧС завели дело

Инцидент произошел на выходных. Место событий — Карелия. Теперь в ситуации разбираются компетентные органы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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