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После крушения вертолета МЧС завели дело

После крушения вертолета МЧС завели дело

Инцидент произошел на выходных. Место событий — Карелия. Теперь в ситуации разбираются компетентные органы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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