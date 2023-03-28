Депутаты АКЗС попросят Госдуму поменять правила доплаты к пенсии за сельский стаж

Сейчас главное условие для дополнительной выплаты - это место жительства пенсионера Депутаты АКЗС планируют обратиться в Госдуму с предложением назначать повышенную доплату к пенсии за сельский стаж вне зависимости от места жительства пенсионера.
Сейчас главное условие для дополнительной выплаты - это место жительства пенсионера Депутаты АКЗС планируют обратиться в Госдуму с предложением назначать повышенную доплату к пенсии за сельский стаж вне зависимости от места жительства пенсионера.
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