Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил об ответственности России за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, не приведя этому никаких доказательств.
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Раз уж нас сделали виноватыми, то может быть надо сделать то, в чём нас обвиняют? Почему хохлы спокойно на АН-124 спокойно летают по всему миру? Если не можем угнать, то в воздухе взорваться или на земле сгореть он вполне может.
англичанка привычно гадит, британский таблоид The Telegraph комментирует...
Да пускай ВСЁ жахнет!! Пора ТОПИТЬ гитлер-рейх!! До-стали уже, ССУКИ!!!
Не исключено. Увы. Европа трясет погончиками не зря. Зря затянули СВО.
Не надо ждать 2030 года. Хорошо если к власти придут немцы с мозгами, а то рано или поздно придется им их вправлять!
Поджог Рейхстага вспомнили... А такое географическое название, как Глайвице ничего никому не говорит?
Надеюсь, 41-го года ждать не будем?