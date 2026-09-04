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«Цепочка привела к ВОВ»: инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с началом войны

«Цепочка привела к ВОВ»: инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с началом войны

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил об ответственности России за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, не приведя этому никаких доказательств.

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Рашид Касимов

Раз уж нас сделали виноватыми, то может быть надо сделать то, в чём нас обвиняют? Почему хохлы спокойно на АН-124 спокойно летают по всему миру? Если не можем угнать, то в воздухе взорваться или на земле сгореть он вполне может.