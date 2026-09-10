НАТО собрало военных из 11 стран в Южной Гренландии и районе Кангерлуссуака ради "бряцания оружием". Невдомёк им было, что Россия уже решила вопрос Арктики, причём абсолютно мирным путём.
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