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Царьград

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Россия уже решила вопрос Арктики. Мирным путём - НАТО придётся принять это

Россия уже решила вопрос Арктики. Мирным путём - НАТО придётся принять это

НАТО собрало военных из 11 стран в Южной Гренландии и районе Кангерлуссуака ради "бряцания оружием". Невдомёк им было, что Россия уже решила вопрос Арктики, причём абсолютно мирным путём.

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