Общественники поздравили женщин-ветеранов и сотрудниц Крымского ЛУ МВД России на транспорте с наступающим Международным женским днем

В Международный женский день, в рамках проведения акции «8 Марта – в каждый Дом», представители Общественного совета при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте поздравили сотрудниц Управления и женщин-ветеран органов внутренних дел на транспорте с весенним праздником.